В США рассказали, как Иран может отомстить за ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Иран в качестве ответной меры за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может атаковать дипломатические миссии Израиля. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал в отставке Кеннет Маккензи.

По словам военного, посольства Израиля слабо защищены от внешнего воздействия. Из-за этого, как считает Маккензи, они становятся «легкой мишенью».

Издание также отметило, что правительство Ирана затягивает с ответной реакцией из-за переговоров по сделке в секторе Газа. По данным газеты, Тегеран может совершить атаку после окончания этого процесса.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома Хании в Тегеране. Предположительно в здание попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Ранее в Иране рассказали, каким может быть удар по Израилю.