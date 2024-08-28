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Военный аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

Аналитик Репке: нет никаких признаков сдерживания ВС России возле Покровска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Какие-либо признаки сдерживания Вооруженных сил (ВС) России украинскими войсками возле Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) отсутствуют. Об этом заявил журналист Bild и военный обозреватель Юлиан Репке в социальной сети X.

Он отметил, что темп продвижения российских военных на Покровском направлении на фоне взятия Мемрика и продвижения в Новогродовке составляет 3 км в день.

«На местности нет никаких признаков того, что Вооруженные силы Украины блокируют им путь», — сказал аналитик.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России существенно продвинулись на Красноармейском (Покровском) направлении.

26 августа украинский лидер Владимир Зеленский назвал Покровское направление на подконтрольной Украине части ДНР наиболее сложным для украинских войск. По его словам, на Покровском направлении больше всего российских штурмов.

Ранее журналист указал на провал плана Украины в ДНР.

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