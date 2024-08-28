Минобороны России сообщило, что за сутки украинские войска потеряли на курском направлении до 380 человек.

«За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Военные уточнили, что были уничтожены танк, боевая машина пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

В министерстве подчеркнули, что всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла до 7000 военнослужащих и 74 танка.

Всего Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 1985 человек в зоне проведения специальной военной операции. Накануне Минобороны РФ сообщало, что в ходе боевых действий в Курской области за последние сутки ВСУ потеряли до 400 солдат и 30 единиц техники.

Ранее в Раде назвали причину отступления ВСУ.