В Курской области морпехи сорвали ротацию ВСУ

Российские военнослужащие в районе Журавлей в Курской области уничтожили три автомобиля и около 20 украинских военных, тем самым сорвав ротацию. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Уничтожено расчетом Д-30 три автомобиля и около 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сорвана ротация», — сказал он.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в ночь на 20 августа Вооруженные силы Украины планировали совершить ротацию на Курском направлении, но им не удалось это сделать.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее командир спецназа «Ахмат» назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.