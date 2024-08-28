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Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1985 военных в зоне СВО

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 1985 человек в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наибольшие большие потери противник понес в зонах ответственности подразделений группировок Вооруженных сил РФ «Юг», «Запад» и «Центр» — 690, 490 и 475 бойцов соответственно.

Еще 330 военных ВСУ потеряли в ходе боев с подразделениями российских группировок войск «Восток», «Днепр» и «Север».

28 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные ликвидировали порядка 30 боевиков украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые планировали штурм в Макеевке в Луганской народной республике.

27 августа Минобороны РФ сообщало, что в ходе боевых действий в Курской области за последние сутки ВСУ потеряли до 400 солдат и 30 единиц техники.

Ранее в Раде назвали причину отступления ВСУ.

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