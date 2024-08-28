В атаке на Кировскую область использовались пять дронов

Нефтехранилище в Кировской области атаковали пять дронов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу (ЕДДС) города Котельнича, в котором находилась атакованная нефтебаза.

«Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», — сообщили городские власти.

Для атаки использовались дроны самолетного типа.

До этого сообщалось, что целью первой атаки БПЛА на Кировскую область с начала СВО стала емкость с нефтепродуктами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее было названо место, откуда ВСУ запускали дроны по нефтебазе в Кировской области.