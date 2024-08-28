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Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР

Депутат Рады Безуглая: ВСУ оставляют позиции на Красноармейском направлении

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Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что Вооруженные силы Украины оставили позиции в Новогродовке на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР без боя.

«Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе почти не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, командира бригады, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело», — написала она, добавив, что вместо бригады на место отправили необученное подразделение.

По ее данным, аналогичные «ротации» планируются в Торецке, Покровске (украинские названия Дзержинска и Красноармейска).

Кроме этого, Безуглая рассказала, что подобную ситуацию наблюдала в районе Селидова.

До этого военнослужащий украинской армии Александр Солонько в эфире «Радио НВ» заявил, что Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском направлении.

Ранее украинский снайпер навел ракету «Искандер» на свое подразделение.

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