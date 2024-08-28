В Кремле рассказали, предложил ли премьер Индии Моди мирный план по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в настоящий момент «более чем очевидно», что предпосылок для мирных переговоров нет.

Песков подчеркнул, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным не представил какого-либо плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования, урегулирования дипломатическими средствами. Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением, но в настоящий момент более чем очевидно, что предпосылок для таких переговоров нет», — отметил Песков.

До этого газета Asia Times писала, что на данный момент нет никаких признаков того, что в ближайшее время могут состояться мирные переговоры между Россией и Украиной, поскольку попытки Москвы и Киева заручиться поддержкой своей позиции говорят об отсутствии готовности к компромиссу.

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину и приезд в Москву спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя демонстрируют дипломатическую борьбу, но все заинтересованные стороны считают, что «еще многое предстоит сделать на поле боя и за его пределами».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.