В Кремле ответили на сообщения о том, что призывников заставляют заключать контракт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в сети сообщения, что призывников в Курской области якобы заставляют заключать контракт и идти воевать.

«Чаще всего такие сообщения являются искажением реальности, не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — ответил Песков.

В начале августа президент России Владимир Путин во время совещания о ситуации в Курской области заявил, что количество желающих добровольцев заключить контракт с Минобороны увеличилось. Также он отметил, что темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза.

До этого российский телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с министерством обороны России увеличилось после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, поток вырос, потому что это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области.