Российские войска поразили лагерь иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил РФ также поразили скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах.

27 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге.

До этого стало известно, что в рядах уничтоженной российскими десантниками диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась высадиться на Кинбурнской косе, были иностранцы. По словам командира расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Настроение», среди диверсантов в том числе были польские военнослужащие. При себе у них были обнаружены шевроны, документы, специальные знаки в виде жетонов.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.