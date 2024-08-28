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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские военные взяли под контроль Камышевку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Камышевка», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что ВС России продолжают продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Орловку в ДНР. По информации ведомства, российские военнослужащие нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского и Сергеевки в ДНР.

23 августа глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что около 50 населенных пунктов Харьковской области на сегодняшний день контролируются российскими войсками.

Ранее российские военные освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области.

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