Российский полковник заявил об ослаблении противовоздушной обороны Украины

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает на фоне роста эффективности атак Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» отставной полковник Андрей Кошкин.

По его словам, сейчас президент США Джо Байден озабочен вопросом усиления ПВО Украины. Для этого он пытается убедить европейские страны передать Украине четыре батареи ПВО, однако даже если Киев получит эти системы, то они не защитят небо страны от российских ракет и беспилотников, отметил Кошкин.

«Сказать, что это серьезно изменит ситуацию с соотношением сил, будет не совсем правильно, то есть ослабление сил ПВО у ВСУ будет продолжаться», — подчеркнул военный эксперт.

28 августа издание The Wall Street Journal писало, что российские удары по Украине выявили слабые места систем ПВО страны. Журналисты отметили, что атака продемонстрировала нехватку у Украины ресурсов, необходимых для перехвата ракет.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше отказались сбивать российские ракеты над Украиной.