Мобилизованного осудили на 6,5 года за побег из военной части

В Абакане военный суд приговорил мобилизованного Дениса Тазикова к 6,5 года лишения свободы за самовольное оставление места службы. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Обвиняемый покинул военную часть в декабре 2022 года, после чего убыл в поселок, где продолжал жить следующие полтора года. 11 апреля 2024 года молодого человека задержали.

«Суд назначил Тазикову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении.

До этого Ярославский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного россиянина к 5,5 годам колонии из-за неявки в воинскую часть. Ему дали отсрочку от службы из-за лечения болезни глаз, однако процесс затянулся и мужчина не появлялся в военкомате дольше положенного срока.

В этом же месяце суд в Томске приговорил к 7 годам колонии военного, оставившего воинскую часть.

Ранее в Челябинске суд вынес приговор мобилизованному, обвиненному в дезертирстве.