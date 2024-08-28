Стало известно о разрушениях в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ в селе Петровка сгорели три частных дома.
По его словам, пострадавших среди населения нет.
«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Обход территории продолжается», — отметил Гладков.
До этого он сообщал, что в Белгородской области объявили ракетную опасность.
27 августа ВСУ атаковали три села и город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотников.
В селе Новая Таволжанка в результате детонации FPV-дрона были повреждены кровля, окна и фасады двух частных домов, а селе Байцуры после атаки беспилотника загорелась кровля частного дома, огонь был оперативно потушен.
Еще один грузовой автомобиль был атакован БПЛА в городе Шебекино, в результате были повреждены дверь и стекла машины.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.