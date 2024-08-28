Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС

Военнослужащие Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.

В силовом ведомстве рассказали, что инженерно-разведывательная группа получила информацию о найденном в пяти километрах от атомной электростанции сбитом снаряде РСЗО HIMARS. На месте был найден обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами.

«Инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности», — сообщили в пресс-службе.

До этого командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что украинские военные начиняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля. Он добавил, что саперы Росгвардии проводят штурмовые группы на передовую, передвигаясь парами и находясь на передовых позициях.

Ранее саперы МЧС обезвредили ракету и 43 взрывоопасных предмета в Курской области.