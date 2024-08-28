ВС России уничтожили несколько десятков боевиков «Азова», планирующих штурм в Макеевке

Российские военные ликвидировали порядка 30 боевиков украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые планировали штурм в Макеевке в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российской армии удалось установить, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта.

«Было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника. Украинские боевики, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок», — сказал он.

Марочко добавил, что уцелевшие украинские боевики, «осознав бесперспективность затеи», вернулись на ранее занимаемые ими позиции.

27 августа Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств.

До этого военный эксперт заявлял, что украинские войска, несмотря на высокие потери, пытаются контратаковать под Волчанском.

Ранее командир расчета назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.