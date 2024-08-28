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ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром

ТАСС: ВС РФ перерезали ключевые дороги снабжения угледарской группировки ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные перерезали две ключевые дороги снабжения группировки ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, российские войска заминировали обе грунтовые дороги, ведущие в город.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении.

По его словам, в данный момент «идет наступление на Мемрике».

Он добавил, что у Угледара захвачено несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Минобороны РФ сообщало, что операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на Угледарском участке специальной военной операции.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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