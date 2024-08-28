Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

Воздушно-космические силы России ударили по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели.

27 августа украинская армия в ходе боевых действий в Курской области потеряла до 400 солдат и 30 единиц техники. По данным Минобороны РФ, в числе уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия. Кроме того, российские войска поразили две пусковых установки РСЗО и два миномета.

Ранее российский полковник перечислил главные просчеты ВСУ в Курской области.