Западные журналисты заявили, что удары РФ выявили уязвимость в защите Украины

Российские удары по Украине выявили слабые места систем противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что после самой крупной атаки по Украине в Киеве призвали западных союзников снять ограничения на отработку дальнобойным оружием по территории РФ.

Журналисты отметили, что атака продемонстрировала нехватку у Украины ресурсов, для перехвата ракет. Кроме этого, говорится, что в результате ударов большие потери понесла энергетическая инфраструктура страны, в связи с чем наблюдаются регулярные отключения электроэнергии.

Авторы статьи напомнили, что президент США Джо Байден осудил атаку России и заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Украины, но не предложил дополнительных мер поддержки.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский аналитик назвал последствия массированных ударов ВС РФ по Украине.