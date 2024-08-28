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Украинский пленный рассказал о приказе начальства ВСУ стрелять в гражданских

Лабунский: ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

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Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лабунский рассказал, как его начальство дало распоряжение стрелять в оказывающих сопротивление мирных россиян. Об этом пишет ТАСС.

В Минобороны пояснили, что речь идет о жителях Курской области.

До этого пленный солдат ВСУ Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам. Он признался, как решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным «Дед». Он отметил, что по ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, потом из пулеметов.

Гусляков считает, что ВСУ пытались помешать их сдаче в плен и послали за военными дрон. Ддйти до российских военных удалось только Гуслякову — «Деда» подбили. Другие четверо его сослуживцев отказались сложить оружие и пообещали стоять до конца — их ликвидировали.

Другой украинский военнопленный Николай Тяжкороб рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя «как дебилы». Он добавил, что украинские военные занимались мародерством, брали все — телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь.

Ранее российский военный врач заявил, что коптеры ВСУ не дают эвакуировать раненых с поля боя.

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