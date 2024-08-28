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Российский солдат заявил, что у ВСУ не хватает людей под Северском

Комбат ВС РФ заявил, что украинской армии не хватает людей под Северском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир батальона 123-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Южной группировки войск с позывным «Золотой» заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины оттянули свои ударные силы с Северского направления, в результате чего на этом участке фронта им не хватает личного состава.

«По личному составу у них беда, это заметно. Также, когда захватывали радиостанции противника, [их] старший начальник докладывает о ситуации, пленные тоже докладывают [о нехватке личного состава]», — сказал он.

Военнослужащий также рассказал, что существенные потери несет 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.

Комбат отметил, что российская армия успешно продвигается на направлении, но действует без спешки из-за угрозы атаки украинских дронов.

21 августа военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ под угрозой окружения своих войск под городом Северском в Донецкой народной республике переводит подразделения северо-западнее после утраты железнодорожной станции Выемка и позиций у села Ивано-Дарьевка.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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