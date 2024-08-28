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В Ростовской области беспилотник атаковал топливный склад

Голубев: в Каменском районе начался пожар на топливном складе после атаки БПЛА

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В Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Возгорание тушат специалисты из сил экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, заключил Голубев.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться». В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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Атаки БПЛА на Россию
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