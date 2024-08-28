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В Курской области артиллерия уничтожила группу украинских солдат

РИА Новости: под Бахтинкой в Курской области уничтожили семь украинских солдат

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Thomas Peter/Reuters

В Курской области артиллерия огневым налетом уничтожила группу украинских солдат из семи человек. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, солдаты были из 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М и Ми-8 уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Как заявили в Минобороны, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений вертолеты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что, согласно докладам авианаводчика, цели были уничтожены.

Ночью 28 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска нанесли «серьезное поражение» подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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