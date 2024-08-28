Над двумя регионами России за ночь сбили 12 украинских беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области», — рассказали в ведомстве.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили БПЛАв Россошанском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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