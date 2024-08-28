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В Мариуполе задержали женщину по подозрению в спонсировании подготовки терактов

ФСБ: жительницу Мариуполя подозревают в финансировании подготовки терактов

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Мариуполе задержали местную жительницу, которую заподозрили в передаче денег для подготовки терактов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.

По данным ведомства, задержанная передавала деньги по заданию украинских спецслужб. Сейчас она дает признательные показания и помогает установить причастных к террористической деятельности, заключили в пресс-службе.

Накануне сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который, как утверждается, изготовил взрывное устройство и собирался подорвать железнодорожные пути в Белгородской области.

Подозреваемый нелегально купил взрывное устройство, чтобы подорвать ж/д пути, однако, в ведомстве отметили, что его поймали с поличным во время подготовки к диверсии. На россиянина завели уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к диверсии.

До этого в Омске задержали местного жителя за передачу информации об оборонном предприятии Украине. На мужчину завели уголовное дело о государственной измене.

Ранее ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно оказавшихся в Курской области.

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