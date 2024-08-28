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Российский военный врач заявил, что коптеры ВСУ не дают эвакуировать раненых с поля боя

РИА Новости: украинские коптеры не дают эвакуировать раненых с поля боя

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские беспилотники преднамеренно препятствуют эвакуации раненых российскими командами с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил РИА Новости военный врач из группировки «Днепр» с позывным «Дастан».

«Порой бывает так, что раненые по несколько суток лежат, остаются на линии соприкосновения без возможности эвакуации. Коптеры сильно затрудняют эвакуацию. Увидели — сразу начинается обстрел,» — рассказал он.

По его словам, раненым иногда приходится долго ждать помощи, и забрать их удается лишь в условиях дождя или тумана, когда беспилотники не могут действовать. В результате часть раненых поступает в госпитали с уже инфицированными ранами из-за задержек в эвакуации, добавил медик.

До этого Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» написал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались добить раненого офицера французского легиона, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Военкоры называют пленного «инструктором французского военного легиона». Пока непонятно, является ли он обычным бойцом или офицером Французского иностранного легиона, который входит в состав Вооруженных сил Франции.

Ранее американский офицер рассказал, как ВСУ поступают с тяжелоранеными.

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