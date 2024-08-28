Российские вертолеты уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М и Ми-8 уничтожили живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений вертолеты совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

В Минобороны добавили, что, согласно докладам авианаводчика, цели были уничтожены.

28 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска нанесли «серьезное поражение» подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области.

До этого командир спецназа «Ахмат» сообщил, что российские военные освободили в Курской области Нижнюю Паровую и Нечаев. По словам Алаудинова, Вооруженные силы РФ доминируют по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.