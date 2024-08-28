ВСУ атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области

Пожар начался на нефтебазе неподалеку от города Каменск-Шахтинск в Ростовской области, предварительно, это произошло в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает местный Telegram-канал со ссылкой на очевидцев.

«Враг снова атаковал нефтебазу. Горит несколько цистерн», — говорится в сообщении.

Жители Каменска сообщали, что слышали взрывы.

Силы противовоздушной обороны сбили в регионе четыре украинских беспилотных летательных аппарата, заявил губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области уже 10 дней не могут ликвидировать пожар на другой нефтебазе.

Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич сообщал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.