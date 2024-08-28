Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заплатил большую цену за нападение на Курскую область, так теперь украинская армия терпит крупное поражение в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, главком ВСУ знал, что операция украинских войск в российском регионе не увенчается успехом.

«Он заплатил за это огромную цену», — сказал экс-разведчик.

28 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска нанесли «серьезное поражение» подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области.

26 августа Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.