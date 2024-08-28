Алаудинов заявил о нанесении «серьезного поражения» ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли «серьезное поражение» подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

По его данным, ВС РФ уничтожили две единицы техники и «очень большое» количество пехоты ВСУ.

День для российских войск «действительно был тяжелый», но «мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику», сказал Алаудинов на видео, опубликованном в Telegram.

По его словам, войска Украины «уже не катаются у нас таким количеством транспорта, как до сих пор».

До этого командир спецназа «Ахмат» сообщал, что российские военные освободили в Курской области Нижнюю Паровую и Нечаев. По словам генерала, российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения.

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