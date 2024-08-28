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Западный эксперт заявил, что РФ нанесла удары по Украине самыми передовыми средствами

Эксперт Меркурис: Россия атаковала Украину самыми передовыми средствами

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РИА Новости

Вооруженные силы России использовали самые передовые средства при ударе по украинским стратегическим объектам. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что российская атака по мощи ракет и степени сложности по сравнению с предыдущими ударами по Украине была проведена самыми передовыми средствами.

По словам эксперта, принимавшие в последних атаках беспилотники российской армии прошли значительную модернизацию.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.

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Операция на Украине
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