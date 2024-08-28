Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме

Израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Это следует из совместного заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля, сообщает ТАСС.

Другие подробности пока не приводятся.

В августе глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа «блефом», утверждая, что они лишь затягивают время для Израиля.

Синвар считает, что цель переговоров — дать Израилю возможность реализовать свои военные планы. По его словам, он намерен усилить давление на Тель-Авив путем расширения географии конфликта, в том числе через атаки с Западного берега реки Иордан.

До этого газета The New York Times писала, что израильские власти предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины – Западного берега реки Иордан. По информации издания, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.