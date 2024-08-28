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Польша не может поставить Украине свои истребители

Польша не передаст Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей

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Efrem Lukatsky/AP

Польша начнет обсуждение вопроса передачи Украине своих МиГ-29 только после того, как получит новые истребители, заказанные у союзников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает издание Wiadomosci.

Он отметил, что польское правительство сделало многомиллиардные пожертвования Украине, но безопасность Польши является приоритетом и она должна сохранить свою обороноспособность.

В контексте возможности передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш заявил, что такие решения могут быть приняты только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Он сказал о заказанных у США истребителях F-35. Как ожидается, первые F-35 прибудут в Польшу не раньше 2026 года, а до этого планируется обучение польских пилотов в США.

«Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые в настоящее время все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Потом мы будем принимать решения», — добавил министр.

27 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в МиГах, которые стоят на вооружении армии Польши.

Ранее Зеленский предположил, что Польша не сбивает ракеты на западе Украины из-за НАТО.

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