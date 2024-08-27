В Чечне заявили об участившихся фейках против спецназа «Ахмат»

Противник, проигрывая на поле боя, увеличил интенсивность информационных вбросов и диверсий против спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, для этого на различных интернет-платформах массово распространяется провокационный контент. Он «искусственно монтируется, как правило, любительского уровня». Для создания такого контента «периодически используются инструменты искусственного интеллекта», сказал министр в опубликованном видеообращении.

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — заявил он.

Как отметил Дудаев, цель этих информационных вбросов и диверсий — создать впечатление, что бойцы «Ахмата» якобы массово отступают и сдаются в плен в большом количестве.

27 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска остановили пять бригад Вооруженных сил Украины в ходе выполнения боевых задач в Курской области.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен военного ВСУ, который издевался над мирными жителями в Курской области.