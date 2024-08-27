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Пентагон отказался снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

Пентагон: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

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Shannon Stapleton/Reuters

США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь российской территории. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что политика США не меняется. Украинская сторона может использовать американскую военную мощь для самообороны и для ответного огня, но это не касается ударов на дальние расстояния.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что планирует осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта.

Накануне украинский лидер сказал, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России.

12 июля в Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако там добавили, что эта позиция может измениться.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву на второй «саммит мира».

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