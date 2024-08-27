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В ВСУ признали огромное преимущество России под Красноармейском

Солдат ВСУ: такого преимущества, как под Красноармейском, у РФ не было нигде

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Reuters

Россия имеет огромное преимущество в живой силе на Красноармейском (украинское название — Покровск) направлении. Об этом заявил военнослужащий украинской армии Александр Солонько в эфире «Радио НВ».

«Я не помню такого ни в Бахмуте, нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе», — заявил Солонько.

27 августа главком ВСУ Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР, но Россия не отвела войска от Покровска.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

До этого Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР.

Ранее на Украине признали хорошую военную подготовку российских мобилизованных.

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