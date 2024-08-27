Медведев предрек России победу в СВО

Для победы в специальной военной операции у России есть ее характер, поэтому победа будет за РФ. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО, передает ТАСС.

До этого Медведев сказал, что после завершения активной части специальной военной операции России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР.

Заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 22 августа заявил, что Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции.

20 августа Алаудинов предположил, что боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о первом крупном поражении НАТО.