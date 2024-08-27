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Медведев заявил, что СВО изменила всю военную науку

Медведев: спецоперация перевернула все представления о тактике боевых действий

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками специальной военной операции (СВО) — кандидатами от партии на выборах разного уровня заявил, что спецоперация перевернула представления о тактике ведения боевых действий и изменила всю военную науку. Его слова передает ТАСС.

По его словам, на момент начала специальной военной операции у армии РФ было другое представление о тактике ведения военных действий в сравнении с теми, что есть сейчас.

«Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», — пояснил Медведев.

До этого зампред Совбеза заявлял, что специальная военная операция пошла не по канонам войн прошлых лет из-за беспилотников. Он пояснил, что в ходе СВО беспилотники из «технологий будущего» стали реальным фактором боевых действий.

Ранее российский военный рассказал, как изменилась СВО за два года.

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