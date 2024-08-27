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Белоусов призвал доводить все решения о потребностях приграничья до реального результата

Белоусов: решения по безопасности приграничья должны доводиться до результата

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Все решения по вопросам военной безопасности приграничья должны быть доведены до фактического результата и реально улучшить положение бойцов на передовой. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

По словам Белоусова, к выполнению заявок нельзя относиться формально: нужно «организовать реальное улучшение обеспечения бойцов», которые находятся сегодня на передовой в приграничных регионах.

«Задача — обеспечить их всем необходимым», — подчеркнул министр обороны.

Координационный совет по безопасности приграничья создан в РФ 15 августа.

25 августа сообщалось, что в него поступило 29 запросов от Курской области и по восемь — от Белгородской и Брянской областей. По сообщению Минобороны РФ, сроки поставки вооружений, военной и специальной техники соблюдались. В частности, Курская область получила дополнительные средства артиллерийского вооружения.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал провал одной из задач атаки Украины на Курскую область.

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