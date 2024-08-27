Министр обороны РФ поручил улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ обратить особое внимание на обеспечение бойцов средствами защиты, связи, бронетехникой. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое поручение Белоусов также адресовал Национальному центру управления обороной России.

Он подчеркнул, что необходимо строго отслеживать, чтобы все решения, которые принимаются, были доведены до результата.

Белоусов отметил, что необходимо выполнять все заявки не формально, а организовывать реальное улучшение обеспечения солдат, которые находятся на передовой.

До этого министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях.

20 августа под руководством Белоусова прошло заседание Координационного совета, посвященное вопросам обеспечения военной безопасности в приграничных зонах указанных регионов. На нем было принято решение о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Ранее Белоусов вручил участникам СВО «Золотые Звезды».