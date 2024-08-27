В Курской области сбили дрон ВСУ с распылителем для химоружия

В Курской области впервые сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный устройством для распыления химического оружия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Сбит ранее незамеченный вид дронов ВСУ, предположительно, предназначенный для распыления химического и биологического оружия», — говорится в публикации.

Уточняется, что гексакоптер не реагировал на помехи, он был подбит после нескольких попыток его нейтрализовать.

Также Mash отмечает, что на нем саперы обнаружили систему самоуничтожения, которую удалось деактивировать.

«Бойцам радиационной, химической и биологической защиты предстоит выяснить, что за распылитель был на борту», — подчеркивается в сообщении.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область.