Сырский признал провал одной из задач атаки на Курскую область

Нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский на форуме, который транслировался в эфире телемарафона.

«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа назвал Красноармейское (украинское название Покровское) направление на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) наиболее сложным для украинских войск.

Днем ранее Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелом положении украинской армии на Покровском направлении в ДНР.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области.