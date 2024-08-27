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США перепрограммировали системы РЭБ на F-16 для украинских ВВС

Военные США перепрограммировали системы РЭБ на переданных Украине F-16

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Amir Cohen/Reuters

Военные США при сотрудничестве с Данией и Норвегией перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на истребителях F-16, которые были переданы Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление 35-го крыла армии США.

«Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования», — говорится в документе.

Военные уточнили, что стандартные системы не подходили по требованиям, поэтому были разработаны новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ. Перед установкой усовершенствованная система была протестирована в «лаборатории страны-партнера» вместе с «товарищами по коалиции».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

Главный операционный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон предложил обслуживать переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 в сервисном центре компании в Польше.

Ранее ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16.

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