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Советник главы ДНР сообщил об успешных боях ВС России на Угледарском направлении

Кимаковский: ВС России успешно ведут бои возле Карловского водохранилища

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие успешно ведут бои возле Карловского водохранилища и на Угледарском направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, в данный момент «идет наступление на Мемрике».

«Если все получится, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котел. Ну и возле Константиновки южной, которая на Угледарском направлении», — сказал Кимаковский.

Он добавил, что у Угледара захвачено несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

До этого министерство обороны России сообщило, что операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на Угледарском участке специальной военной операции.

21 августа полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что тактический кризис назревает у ВСУ на Угледарском (подконтрольная Киеву часть ДНР) и Купянском (Харьковская область) направлениях.

Ранее в Британии рассказали об обрушении обороны ВСУ в ДНР.

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Операция на Украине
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