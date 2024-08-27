Вопреки распространенным на Украине разговорам, российские мобилизованные имеют высокий уровень военной подготовки и хорошо показывают себя в бою. Об этом в интервью киевскому изданию «Зеркало недели» заявил офицер Национальной гвардии Украины (НГУ) Владимир Черняк.

«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать», — сказал он. По словам Черняка, российские военнослужащие «умеют удивлять».

Говоря о ситуации в Харьковской области, офицер Нацгвардии Украины назвал ее «напряженной» и «неоднородной». Он отметил, что наиболее сложное для украинских войск положение дел наблюдается в районе села Глубокое и города Волчанска.

27 августа подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств. По его словам, резервы значительно сократились, поскольку их перебрасывают на другое направление.

Ранее в России сообщили об ускорении наступления на Покровском направлении.