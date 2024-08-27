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В ВСУ сформируют новые бригады, рассчитывая на продолжение конфликта

Forbes: Киев ожидает продолжения конфликта в 2025 году и формирует новые бригады

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска приступили к созданию новых механизированных бригад численностью по 2 тыс. солдат каждая, рассчитывая, что конфликт с РФ продолжится в 2025 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на портал, собирающий информацию о подразделениях армии Украины.

Нумерация новых бригад начнется со 160. Военнослужащих планируют тренировать за рубежом. Например, 160-я мехбригада проходит подготовку на польских полигонах.

Отмечается, что набирать в такие подразделения будут в основном граждан Украины, которые проживают в странах, где проходит обучение. Бригадам также собираются предоставить западную технику.

Предполагается, что в состав новых подразделений войдут 10 тыс. и более мобилизованных украинцев.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что командование ВСУ вынуждено оголять разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил во время атак на Курскую область.

Ранее командир ВСУ пожаловался на теряющих сознание новобранцев.

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