На Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия использовала американские истребители F-16 для отражения массированной ракетной атаки Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет издание «Страна».

Никаких подробностей и цитат украинского лидера не приводится.

О том, что в отражении российской атаки участвовали F-16, писали ранее украинские паблики.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 августа Зеленский на фоне массированных атак ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины пригрозил России «ответом».

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике наблюдаются перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область. Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране и вновь призвал Запад разрешить ВСУ атаковать объекты в глубине России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ раскрыли местонахождение истребителей F-16.