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Патрушев заявил, что Запад хочет ограничить доступ РФ к морской инфраструктуре

Патрушев: Запад организует теракты против объектов морской инфраструктуры РФ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе первого заседания коллегии заявил, что страны Запада пытаются ограничить доступ России к объектам морской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева, Запад для этих целей организует теракты на территории РФ, направленные против ее стратегически важных объектов.

»США и их союзники стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить наши возможности использовать важные морские транспортные коммуникации», — поделился помощник российского президента.

До этого Патрушев говорил, что Россия планирует повышать боеготовность Северного флота на фоне наращивания военного присутствия США и их союзников в Арктике.

Он уточнил, что западные страны фактически заблокировали председательство России в Арктическом совете, который содействует сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными народами Арктики и другими ее жителями по общим вопросам.

Ранее Путин подписал указ о создании Морской коллегии.

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