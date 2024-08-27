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Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВСУ потеряли до 400 солдат и 30 единиц техники в Курской области за сутки

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий в Курской области за последние сутки потеряли до 400 солдат и 30 единиц техники. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в числе уничтоженной техники ВСУ оказались 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия. Кроме того, российские войска поразили две пусковых установки реактивных систем залпового огня и два миномета.

Также в Минобороны добавили, что подразделениями группировки войск «Север» отразили 11 атак штурмовых групп украинской армии. Попытки прорыва, по данным ведомства, были зафиксированы в районе населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное. Там ВСУ потеряли до 65 солдат, отметили в министерстве.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевые бронированные машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области.

Ранее российский полковник перечислил главные просчеты ВСУ в Курской области.

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