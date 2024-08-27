Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме подписал контракт с Минобороны

Участник СВО сержант Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии за поджог клуба «Полигон» в Костроме, снова подписал контракт с министерством обороны России. Об этом сообщил ТАСС адвокат военнослужащего.

Адвокат ранее объявлял, что его подзащитный отправится в зону СВО, когда приговор вступит в силу. Пока что апелляция оставила приговор без изменений.

Пожар в ночном клубе «Полигон» произошел 5 ноября 2022 года. Не удалось спасти 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Станислава Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

Приговор Ионкину огласили 14 марта 2024 года, изначально Гособвинение просило назначить подсудимому 16 лет колонии, а также лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу». В итоге судья назначил мужчине 20 лет колонии строгого режима.

Ранее в Ярославле суд приговорил экс-сатаниста и участника СВО к 10 годам лишения свободы.